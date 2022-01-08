Редакция Команда редакторов Promdevelop

До 2020 года компания Лайк Центр ориентировалась на очный формат обучения. Но введение ограничительных мер заставило кардинально пересмотреть подход к организации образовательных мероприятий: было решено полностью перейти на онлайн.

На этом пути Лайк Центр Аяза Шабутдинова столкнулся с серьёзной конкуренцией. Выйти победителем в этой борьбе можно было лишь при одном условии: сделать так, чтобы курсы максимально выделялись из общей массы.

Сложность заключалась в том, что нужно было удерживать внимание зрителей на протяжении 3 дней — именно столько длится интенсив. Команда Like Центра разработала и внедрила несколько фишек, что позволило вывести образовательные продукты на новый уровень.

Создание атмосферы

Весной 2020 года вся страна сидела дома, а люди жаждали развлечений и экшена. Стандартная трансляция лекций вряд ли помогла бы удержать внимание аудитории, поэтому было решено экспериментировать с оформлением площадок. На 1-м онлайн-«Концентрате» зрители оказались в привычной обстановке: на сцене был создан интерьер классической гостиной, уюта добавлял настенный ковёр.

Каждый следующий интенсив проходил в новой обстановке. Дизайнеры передали стиль улиц Нью-Йорка, императорского бала, аэропорта и даже музея искусств. Конечно, одного декора для атмосферы недостаточно, поэтому на сцене каждый раз разворачивалось какое-то действие: переключались светофоры, из бочек шёл дым, дамы с кавалерами танцевали мазурку, а художники рисовали граффити.

Коммуникация с участниками

Даже от самой интересной лекции можно устать, ведь сложно постоянно концентрироваться на одном объекте. Для переключения внимания в компании Лайк Центр решили использовать живое общение, наладить которое помогают чаты в соцсетях, Telegram, платформы видеотрансляции и Zoom.

Как и раньше, каждого спикера оценивают зрители. Во время трансляции запускается голосование, поэтому оставить отзыв о практической пользе выступления может каждый участник «Концентрата».

Удержание внимания

В решении этой задачи отлично помогает разбивка информации на тематические блоки. Кроме теоретических знаний, предлагаются практикумы (например, по проработке страхов, скорости мышления), даются советы по выбору ниши.

Участникам напоминают о том, что запись интенсива не осуществляется. Соответственно, если люди пропустят какой-то блок или его часть, информация окажется утерянной. Триггер упущенной выгоды мотивирует не отвлекаться на посторонние дела, а внимательно следить за происходящим на экране.

Всегда есть вероятность того, что после завершения очередного дня кто-то из слушателей бизнес-тренинга Like Центра откажется от дальнейшего участия. Для возвращения аудитории практикуются email-рассылки, сообщения в Telegram и СМС (до начала занятий и после их окончания) с напоминанием о старте трансляции интенсива.

Стоит отметить и применение таргетинга с настройкой на участников курса. Когда слушатель отвлекается на сёрфинг в Интернете или социальные сети, он видит таргетированную рекламу, которая напоминает о проходящем интенсиве.

Всегда новое содержание

Все «Концентраты» Лайк Центра Аяза Шабутдинова уникальны по смысловому наполнению. Были представлены программы, посвящённые траекториям развития, антикризисным решениям и т. д. Именно поэтому многие неоднократно участвовали в «Концентрате», ведь каждый интенсив даёт возможность получить новую информацию.

Результаты перехода на онлайн-формат впечатляют. Основываясь на данных, собранных компанией Лайк Центр, индекс потребительской лояльности (NPS) для офлайновых мероприятий составлял 75%, а для онлайновых превысил 84%.

Мгновенная адаптация под потребности аудитории обеспечивает постоянное увеличение количества участников курсов вне зависимости от экономической обстановки в стране. Так, за III квартал 2021 года программы компании прошло более 100 тыс человек,объём продаж Like Центра составил 2,194 млрд руб. (показатель за аналогичный период 2020 года — 432,6 млн), т. е. рост в условиях пандемии достиг 407,17%.